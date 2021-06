Nationalistengruß wird zur Losung von Ukraines Elf

Der ukrainische Fußballverband hat den umstrittenen nationalistischen Gruß "Ruhm der Ukraine! - Den Helden Ruhm!" zur offiziellen Losung von Österreichs Gruppengegner (21. Juni) bei der EM gemacht. Zuvor hatte die Europäische Fußball-Union UEFA die Ukraine aufgefordert, den Schriftzug "Den Helden Ruhm!" wegen dessen militärischer Bedeutung von ihren EM-Trikots zu entfernen.

Die Begrüßungsformel werde seit vielen Jahren von "Millionen unserer Fans im Heimatland und der gesamten Welt" verwendet, verteidigte der ukrainische Verbandspräsident Andrij Pawelko die Losung am Freitag bei Facebook. Ebenso wurden die Umrisse der Ukraine mit dem Wappen des Landes als offizielles Fußball-Symbol bestätigt. Am Sonntag (21.00 Uhr) startet die Ukraine in Amsterdam gegen die Niederlande in die Gruppenphase der Europameisterschaft.