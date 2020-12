"Nationaler Weihnachtsbaum" beim Weißen Haus leuchtet

First Lady Melania schaltete die Lichter per Knopfdruck ein

Der traditionelle Weihnachtsbaum beim Weißen Haus leuchtet. Das fast 100 Jahre alte Ritual in der US-Hauptstadt stand heuer unter dem Eindruck der Corona-Pandemie. Die Zeremonie verlagerte sich ins Internet: In einem am Donnerstag (Ortszeit) ausgestrahlten Video war zu sehen, wie First Lady Melania Trump die Lichter per Knopfdruck einschaltete. US-Präsident Donald Trump wünschte in einer kurzen Ansprache frohe Weihnachten und sagte, es stehe ein "großartiges Jahr" bevor.

Der bunt beleuchtete Baum steht im Ellipse-Park zwischen dem Weißen Haus und dem Washington Monument. Erstmals brachte Präsident Calvin Coolidge 1923 einen Weihnachtsbaum in dem Park zum Leuchten. Der "Nationale Weihnachtsbaum" ist mit der Zeit gegangen: Seit dem Jahr 2013 hat er einen eigenen Twitter-Account.