Nationalbibliothek ersteigerte Briefe von Thomas Bernhard

Die Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) hat rund 570 Briefe der Autoren Thomas Bernhard, Alfred Polgar und Jakob Wassermann ersteigert. Der Gesamtkaufpreis lag bei 48.240 Euro, die großteils unveröffentlichten Schreiben werden derzeit im Literaturarchiv erschlossen und sollen der Forschung spätestens im Dezember zur Verfügung gestellt werden.

Laut Aussendung vom Donnerstag stellen die Briefe “einen wichtigen Beitrag zur österreichischen Kulturgeschichte wie zur politischen Geschichte im 20. Jahrhundert dar”. Das kleinste Konvolut umfasst 15 Briefe und sechs Zeichnungen von Thomas Bernhard, die größtenteils aus den frühen 1960er Jahren stammen und an die mit dem damals aufstrebenden Schriftsteller eng befreundete Kostüm- und Bühnenbildnerin Annemarie Hammerstein-Siller gerichtet waren. Die bisher unpublizierten Briefe zeigen “einen trotz seiner geringen Bekanntheit von sich überzeugten Schriftsteller”, heißt es seitens der ÖNB. Thema sind demnach die in einer Scheune am Tonhof in Maria Saal aufgeführten frühen Einakter Bernhards und die von Gerhard Lampersberg vertonte Kurzoper “Köpfe”. Bernhard berichtete seiner Freundin auch von der Arbeit an seinen ersten größeren Prosaarbeiten “Frost” und “Amras”.