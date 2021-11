Nationalbank sieht Risiken bei Krediten für Wohnraum

Die Nationalbank (OeNB) sieht eine Überhitzung bei Wohnbaukrediten. Einerseits sind die Preise im letzten Jahrzehnt stark gestiegen. Andererseits werden zu viele Kredite mit variablen Zinsen oder mit sehr wenig Eigenkapital vergeben. Sollte eine Analyse drohende volkswirtschaftliche Probleme aufzeigen, könnten die Banken verpflichtet werden, bei der Kreditvergabe striktere Regeln einzuhalten. Eine Blase, die demnächst platzen könnte, sieht die OeNB aber nicht.

Die Preise für Wohnimmobilien haben sich in Österreich seit Anfang 2010 verdoppelt, während es im Euroraum nur einen Anstieg um ein Drittel gab. Im Vergleich zu 2012 sind die Preise im Schnitt in Österreich um 30 Prozent überbewertet, zeigen Zahlen der Nationalbank. Das ist deutlich mehr als im Euroraum. Dazu kommt, dass Wohnbaukredite häufig nicht den Empfehlungen über Nachhaltigkeit, also langfristige risikoarme Finanzierbarkeit, entsprechen. Bei mehr als der Hälfte der Projekte stellt der Kreditnehmer weniger als 20 Prozent Eigenmittel auf. Und bei einem Fünftel der Neukredite müssen die Kreditnehmer mehr als 40 Prozent ihres Nettoeinkommens für die Rückzahlung aufwenden, schilderten OeNB-Chefökonomin Birgit Niessner und OeNB-Abteilungsleiter Markus Schwaiger.