Nationalbank: Inflation macht Österreicher ärmer

Die netto verfügbaren Einkommen der Österreicher sind im vergangenen Jahr zwar nominell um 10,9 Prozent auf 250,3 Mrd. Euro gestiegen, real aber nur um 3,3 Prozent. Wegen der hohen Inflation hat auch Geldvermögen der privaten Haushalte nach Berechnungen der Nationalbank real deutlich an Wert verloren - nämlich 2022 um 10 Prozent und im ersten Halbjahr 2023 noch einmal um 7 Prozent.

"Hohe Inflation und eingeschränktes Renditepotenzial von Sparprodukten sorgten jüngst für einen realen Vermögensverlust privater Haushalte", erklärte Johannes Turner, Direktor der Hauptabteilung Statistik in der OeNB, am Freitag bei einer Pressekonferenz. Nachdem das nominelle Finanzvermögen im Jahr 2022 auf 822 Mrd. Euro gesunken war (2021: 844 Mrd. Euro), stieg es im ersten Halbjahr 2023 auf 838 Mrd. Euro wieder etwas an. "Allerdings, wenn man das Ganze real betrachtet und die Inflation dem Ganzen zugrunde legt und von nominell auf real umrechnet, dann hat man im Jahr 2022 einen Geldvermögensverlust von 10 Prozent und bereits im ersten Halbjahr 2023 von weiteren 7 Prozent."