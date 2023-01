Naschenweng wechselt im Sommer von Hoffenheim zu Bayern

Katharina Naschenweng setzt ihre Fußball-Karriere ab Sommer beim FC Bayern München fort. Die Außenspielerin von 1899 Hoffenheim erhält beim Tabellenzweiten der deutschen Frauen-Bundesliga einen Dreijahresvertrag, wie die Münchnerinnen am Dienstag bekanntgaben. Damit werden kommende Saison wieder zumindest zwei ÖFB-Teamspielerinnen das Bayern-Dress tragen, Vize-Kapitänin Sarah Zadrazil hatte ihren Vertrag Ende November 2022 bis Sommer 2026 verlängert.

Zudem ist ÖFB-Teamkapitänin Carina Wenninger aktuell an die AS Roma verliehen. "Dass Bayern ein großer Verein ist, darüber brauchen wir nicht reden. Ich habe von Beginn an gemerkt, dass das Interesse da ist, man mit mir arbeiten will. Ich bin froh und dankbar", sagte die 25-Jährige.