Napoli verlor mit 1:1 gegen Roma weiter Boden auf Juventus

Der Rückstand des SSC Napoli auf Leader Juventus Turin ist in der 10. Runde der italienischen Fußball-Meisterschaft auf sechs Punkte angewachsen. Der Tabellenzweite kam am Sonntag im Schlager gegen die AS Roma über ein 1:1 nicht hinaus und gab vor eigenem Publikum erstmals Punkte ab. Die Roma liegt bereits 13 Zähler hinter Juve nur auf Rang acht.

Die Römer gingen durch Stephan El Shaarawy (14.) in Führung. Der 23-fache italienische Internationale musste nach einer flachen Hereingabe von Cengiz Ünder nur noch einschieben. Die Römer verteidigten danach den Vorsprung lange Zeit geschickt, ehe dem Belgier Dries Mertens in der 90. Minute noch der Ausgleich glückte.