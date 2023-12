Napoli und FC Kopenhagen fixieren Champions-League-Aufstieg

SSC Napoli und der FC Kopenhagen haben am Dienstag den Aufstieg ins Achtelfinale der Fußball-Champions-League fixiert. Die Italiener behielten im direkten Gruppe-C-Duell um Rang zwei gegen SC Braga mit 2:0 die Oberhand, die Dänen sicherten sich Platz zwei in Pool A mit einem 1:0 gegen Galatasaray Istanbul ebenfalls aus eigener Kraft. Für Manchester United ist die Europacupsaison nach einem 0:1 gegen den FC Bayern München vorzeitig zu Ende.

ManUnited kassierte den nächsten Dämpfer nach der desolaten Vorstellung in der Meisterschaft gegen Bournemouth (0:3), blieb bei vier Zählern und hatte somit einen Punkt hinter Galatasaray im Kampf um Rang drei das Nachsehen. Für die Türken war das 0:1 in Dänemark damit zumindest etwas verschmerzbar. Lukas Lerager erzielte dort den einzigen Treffer und wurde in der 90. Minute ausgeschlossen.

In der Salzburg-Gruppe D reichte Real Sociedad ein torloses Remis bei Inter Mailand, um punktgleich als Erster abzuschließen. Bei den Mailändern war Marko Arnautovic ab der 65. Minute im Einsatz. In der Gruppe B waren die ersten beiden Ränge schon vor den letzten Spielen an Arsenal und PSV Eindhoven vergeben. Die Engländer (13) und Niederländer (9) trennten sich zum Abschluss in Eindhoven 1:1. RC Lens fixierte mit einem 2:1 gegen den FC Sevilla den Umstieg in die Europa League. ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso spielte wie gewohnt bei den Franzosen durch. Die Spanier schieden erstmals als Tabellenletzter in der "Königsklasse" aus und haben damit keine Chance mehr, ihren Titel in der Europa League zu verteidigen. Im zweithöchsten Europacupbewerb sind sie mit sieben Titeln Rekordchampion.