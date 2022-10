Napoli stürmt ins CL-Achtelfinale - auch Brügge weiter

Der SSC Napoli ist mit dem vierten Sieg im vierten Spiel vorzeitig ins Achtelfinale der Champions League eingezogen. Am Mittwochabend setzte sich der Tabellenführer der italienischen Serie A in der Gruppe A in einem packenden Duell gegen den niederländischen Fußball-Meister Ajax Amsterdam mit 4:2 (2:0) durch. Club Brügge setzte unterdessen sein Märchen in der Gruppe B fort und stieg mit einem 0:0 bei Atletico Madrid frühzeitig auf.

Für Napoli sorgten Hirving Lozano per Kopfball (4.) und Giacomo Raspadori mit einem Schuss ins kurze Kreuzeck (16.) früh für klare Verhältnisse im Stadio Diego Armando Maradona. Kurz nach dem Seitenwechsel gelang Davy Klaassen (49.) per Kopf der Anschlusstreffer. Das georgische Supertalent Khvicha Kvaratskhelia, der 21-Jährige wird in Neapel bereits "Kvaradona" genannt, erhöhte per Handelfmeter (62.). ÖFB-Legionär Florian Grillitsch wurde bei Ajax in der 64. Minute eingewechselt. Steven Bergwijn sorgte mit einem Foulelfmeter (83.) für eine spannende Schlussphase, Victor Osimhen (90.) bei seinem Comeback für die Entscheidung.

In der vergangenen Woche hatten die Italiener einen 6:1-Erfolg bei Ajax gefeiert, auch die Glasgow Rangers (3:0) und Liverpool (4:1) hatten bisher keine Chance gegen die Mannschaft von Luciano Spalletti. Napoli blieb damit auch im 13. Saisonspiel ungeschlagen und gewann das neunte Pflichtspiel hintereinander.

In Madrid drückte Atletico über weite Strecken auf den Führungstreffer. Kamal Sowah wurde bei den Belgiern kurz vor Schluss mit Gelb-Rot vom Platz gestellt (82.). Der starke Antoine Griezmann, dessen fixer Transfer vom FC Barcelona zu den Rojiblancos am Montag offiziell wurde, scheiterte mehrmals in aussichtsreicher Position (14./37./50.). Zweimal zappelte der Ball auch im Netz der Belgier, beide Male stand aber Angel Correa (24./47.) im Abseits.

Für Aufregung sorgte ein vermeintliches Elfmeterfoul von Atleticos Nahuel Molina an Tajon Buchanan, nach Ansicht der Videobilder nahm Schiedsrichter Danny Makkelie seine Entscheidung korrekterweise zurück (43.). Kurz vor Schluss vergab Alvaro Morata aus kurzer Distanz den Matchball (88.). Brügge ist mit zehn Punkten aus vier Partien nicht mehr aus den Top Zwei zu verdrängen.