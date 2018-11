Am Ende jubelten die Neapolitaner

Am Ende jubelten die Neapolitaner ©APA (AFP)

Am Ende jubelten die Neapolitaner ©APA (AFP)

Napoli nach 2:1 bei Genoa in Serie A fünf Spiele unbesiegt

Napoli ist in der italienischen Fußball-Meisterschaft vorerst bis auf drei Punkte an Tabellenführer Juventus Turin herangerückt. Der von Carlo Ancelotti gecoachte Ligazweite behielt am Samstag im Auswärtsspiel der 12. Runde nach 0:1-Rückstand gegen Genoa noch mit 2:1 die Oberhand und baute die Ungeschlagen-Serie auf mittlerweile fünf Partien aus. Dabei schauten gleich vier Siege heraus.

Spielentscheidend war ein Eigentor von Davide Biraschi (86.). Zuvor hatte Fabian Ruiz (62.) für Napoli ausgeglichen. Die Partie war in der 59. Minute wegen starker Regenfälle für zehn Minuten unterbrochen worden. Juve trifft erst am Sonntag auswärts im Schlager auf den AC Milan.