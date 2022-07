Nahrungsmittelriese Nestle hebt Preise kräftig an

Der Schweizer Nahrungsmittel- und Getränkeriese Nestle hat die Produktpreise deutlich angehoben. Im ersten Halbjahr schraubte der Hersteller von Nespresso, KitKat und Perrier seine Preise um durchschnittlich 6,5 Prozent hoch, wie Nestle am Donnerstag mitteilte. In der Vorjahresperiode hatte sich der Anstieg auf lediglich 1,3 Prozent belaufen. Nestle wolle mit den Erhöhungen die "beispiellose" Verteuerung der Rohstoff-, Verpackungs-, Fracht- und Energiekosten abfedern.

Nestle sei aber bereit, einen Teil der Inflation selbst zu schultern und einen vorübergehenden Margenrückgang in Kauf zu nehmen, sagte Konzernchef Mark Schneider. "Wir arbeiten sehr, sehr hart an Effizienzsteigerungen, um die Auswirkungen auf unsere Verbraucher abzumildern."

Die Preissteigerungen kurbelten das Wachstum an. Der Umsatz des Konzerns aus Vevey am Genfersee kletterte im Halbjahr um 9,2 Prozent auf 45,6 Mrd. Franken (46,7 Mrd. Euro). Davon entfiel der Löwenanteil auf höhere Preise, der Rest auf Volumenwachstum und Zukäufe. Schneider hob die Prognose für das organische Umsatzwachstum im Gesamtjahr auf sieben bis acht von rund fünf Prozent an. Zuvor hatten bereits andere Konsumgüterkonzerne wie Unilever, Danone und Reckitt Benckiser ihre Umsatzprognosen für das Gesamtjahr nach oben geschraubt, nachdem sie dank kräftiger Preiserhöhungen die Umsatzerwartungen für das zweite Quartal übertreffen konnten.