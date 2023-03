Nahost-Gespräche sollen Lage vor Ramadan entspannen

Nach der jüngsten Welle von Gewalt im Westjordanland nehmen Vertreter Israels und der Palästinenser bei Gesprächen in Ägypten einen neuen Anlauf zur Beruhigung der Lage. Das Treffen im Badeort Sharm el-Sheikh am Sonntag solle unter Beteiligung der USA und Jordaniens den Dialog zwischen Israelis und Palästinensern fördern, erklärte das Außenministerium in Kairo. Die Gewaltspirale solle gebrochen und die Eskalation gestoppt werden.

Dies könnte dabei helfen, die Bedingungen für eine Wiederaufnahme des Friedensprozesses zu schaffen. Die Initiative kommt wenige Tage vor Beginn des muslimischen Fastenmonats Ramadan, währenddessen es früher oft zu Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Polizisten in Jerusalem kam.

Ende Februar hatten sich Palästinenser und Israelis in Jordanien bei Gesprächen, wie es sie seit Jahren nicht mehr gab, angenähert. Sie verabredeten, jede weiter Eskalation zu vermeiden. Doch gestoppt werden konnte die Gewalt nicht. Vielmehr kam es auch nach der Übereinkunft weiter zu Zusammenstößen in dem von Israel besetzten Westjordanland. Das Gebiet, das die Palästinenser für die Bildung eines eigenen Staates beanspruchen, war schon monatelang zuvor Schauplatz von gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern, jüdischen Siedlern und israelischen Sicherheitskräften gewesen.