Nahles warnte deutsche Sozialdemokraten vor Spaltung

SPD-Chefin Andrea Nahles hat die deutschen Sozialdemokraten vor einer Spaltung gewarnt. "Ja, streitige Debatten, aber bitte nicht Richtungsstreit, der zur Spaltung führt", sagte Nahles am Samstag in Düsseldorf auf dem Bundeskongress der SPD-Nachwuchsorganisation Jusos. Den Jusos warf sie vor, den Mitgliederentscheid für eine Neuauflage der Großen Koalition im Grunde nicht akzeptiert zu haben.

Was auch immer die SPD in der Koalition durchsetze, wie etwa Brückenteilzeit, Parität beim Krankenkassenbeitrag, sozialer Arbeitsmarkt oder Mieterschutz: “Von den Jusos kommt immer: Das reicht nicht, raus aus der Groko bei jedem Konflikt, den wir haben mit dem Koalitionspartner.” Im Streit über eine Hartz-IV-Reform lehnte Nahles die von den Jusos geforderte Abschaffung aller Sanktionen ab.

Die SPD-Chefin verwies darauf, dass der Parteivorstand am 14. Dezember Kernvorhaben der Koalition festlegen und Anfang Februar in einer Klausur innerparteiliche Streitthemen wie etwa die Hartz-IV-Reform beilegen will. “Dann muss es am Ende aber auch gemeinsam nach vorne gehen, Leute”, rief Nahles die Jusos auf. Andernfalls “ist die SPD nicht aus dieser Krise herauszuführen, von niemandem, damit das auch mal klar gesagt ist, von niemandem”.