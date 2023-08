Närrischer "Sommernachtstraum" eröffnete Grafenegg Festival

Till Eulenspiegel und Shakespeares "Sommernachtstraum" waren die literarischen Vorgaben zur Eröffnung des diesjährigen Festivals Grafenegg am Freitagabend. Im Wolkenturm erklangen die entsprechenden Werke von Richard Strauss und Felix Mendelssohn-Bartholdy und lieferten närrische Akzente, vielleicht als Kontrapunkt zu irren Zeiten und somit als Erinnerung an das notwendigerweise subversive Element der Kunst.

Die Festival-Eröffnung wurde vom ORF aufgezeichnet und zeitversetzt in ORF III ausgestrahlt. Weitere Sendungen folgen am 13. August um 20.04 Uhr in Radio Niederösterreich sowie am 2. September um 15.05 Uhr beim "Ö1 Konzert". Der Vertrag zwischen ORF und der Niederösterreichischen Kulturwirtschaft wurde erneuert: Unter anderem wurden vertraglich die Übertragungen der Sommernachtsgala bis 2026 sowie des Jubiläumskonzerts anlässlich 20 Jahre Grafenegg Festival und des Festkonzerts zur Eröffnung des Rudolf Buchbinder Saals 2026 festgehalten.