Närrische Zeiten im Kulturhaus

Der Kartenvorverkauf für die Dornbirner Narrenabende ist in vollem Gange.

Dornbirn. Auch heuer haben die Narren im Jänner das Dornbirner Kulturhaus fest im Griff. Wie jedes geben sich 2019 an sechs Abenden der Schnorrowagglar & Co. die Ehre und die bereits 58. Auflage wird an Aktualität, Unterhaltung und Spitzfindigkeit voll bepackt sein. Das Programm steht bereits seit vergangenem September 2018.