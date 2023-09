Nächster Protest der Freizeitpädagogen

Die Freizeitpädagoginnen und -pädagogen, die wegen einer von der Regierung geplanten Reform ihres Berufsbildes im Frühsommer mehrmals auf die Straße gegangen waren, werden am Mittwoch kommender Woche neuerlich gegen die Pläne protestieren. Ende Juni hatten sie noch angekündigt, ihre Kampfmaßnahmen vorerst auszusetzen.

Zuletzt hatten die Freizeitpädagogen am 15. Juni in Wien und Graz ganztägig gestreikt. Für Mittwoch kommender Woche (20. September, 9.00 Uhr) ruft der Betriebsrat der Einrichtung "Bildung im Mittelpunkt" (BiM) - die an mehr als 140 öffentlichen Volksschulen den Freizeitteil gestaltet - zu einer Protest-Versammlung im Wiener Sigmund-Freud-Park (Votivpark) auf. Dabei soll auch ein Beschluss über weitere Protest- und Streikmaßnahmen fallen, hieß es in der Vorankündigung. Die Versammlung soll ein "erster sichtbarer Protest" sein, "mit dem wir in den Herbst starten und zeigen: Wir sind streikbereit!", so die Veranstalter.