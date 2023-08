Nächster Messi-Treffer: Miami im Leagues-Cup-Finale

Lionel Messi hat auch im sechsten Spiel für Inter Miami getroffen und bekommt nun die Chance auf den ersten Titel mit seinem neuen Team. Der Fußball-Weltmeister aus Argentinien erzielte beim 4:1 (3:0) gegen Philadelphia Union im Halbfinale des Leagues Cup am Dienstagabend (Ortszeit) das 2:0 (20.). Für den 36-Jährigen war es bereits der neunte Treffer seit seinem Wechsel von Paris Saint-Germain in die USA.

Miami spielt damit am Sonntag (Ortszeit) gegen den Nashville SC, der den mexikanischen Club CF Monterrey im zweiten Semifinale mit 2:0 besiegt hat, um den ersten Titel der Club-Geschichte. Jordi Alba erzielte im Semifinale das 3:0 und damit sein erstes Tor im Miami-Trikot (45.+3). Zum 1:0 hatte Josef Martinez bereits in der dritten Minute getroffen, den letzten Treffer für Miami erzielte David Ruiz (84.).

An der ersten Ausgabe des Leagues Cup nahmen zu Beginn 47 Teams aus der Major League Soccer und der mexikanischen Liga MX teil. Durch die Final-Teilnahme hat Miami erstmals auch die Teilnahme am CONCACAF Champions Cup sicher, das Pendant zur Champions League in Europa.