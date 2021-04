Nächster Corona-Gipfel nach den Osterfeiertagen

Mitten in der "Osterruhe" der Ost-Region hält die Regierung am Dienstag wieder einen Gipfel mit Ländern und Parlamentsparteien ab. Das Prozedere ist das bekannte. Zunächst wird mit Experten konferiert, dann werden die Oppositionschefs zugeschalten und schließlich sind die Landeshauptleute im Kanzleramt zu Gast. Vermutlich kein Thema sein wird ein bundesweiter Lockdown, vor allem die Kanzlerpartei setzt derzeit vor allem auf regionale Maßnahmen.

Größere Restriktionen gelten in der "Osterruhe" nur in der Ostregion. Maßnahmen wie Schließung des Handels und der persönlichen Dienstleister sowie Distance Learning werden zumindest die kommende Woche weitergeführt. In den anderen Ländern gab es zuletzt kaum Bereitschaft, Lockdowns durchzuführen. Allerdings prognostiziert die Ampel-Kommission auch außerhalb der Ost-Region einen weiteren Anstieg der Zahlen. Speziell in Oberösterreich könnte es auf den Intensivstationen wie im Osten zu Problemen kommen.