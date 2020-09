Nächster Aufreger in Lech - Offener Brief an Jochum

Der Lecher Wahlkampf hat am Montag einen neuen Höhepunkt erreicht, nachdem am vergangenen Wochenende bereits davon berichtet wurde, das Wähler eingeschüchtert worden sein sollen.

Wie VOL.AT am Samstag berichtet hatte, sollen in Lech Anhänger des amtierenden Bürgermeisters Ludwig Muxel den Herausforderer Stefan Jochum diffamiert haben. Jochum selbst gab gegenüber VOL.AT an, mehrfach über solche Vorgehensweise informiert worden zu sein. Bürgermeister Muxel dementierte entschieden, dass er oder seine Mitarbeiter Jochum diffamieren, oder gar Wähler einschüchtern oder bedrohen würden.

Offener Brief der Liste Lech

Am Montag erreicht der Wahlkampf in Lech mit einem offenen Brief an Stefan Jochum seinen vorläufigen Höhepunkt, berichtet "Vorarlberg heute". In diesem Brief wird Jochum vorgeworfen Wahlkampf mithilfe der Kronen-Zeitung zu machen, und eine Schmutzkübel-Kampagne zu veranstalten.

Jochum wiest die Vorwürfe gegen in zurück, der offenen Brief enthalte nur Unterstellungen. Er habe mit besagtem Artikel nichts zu tun, und sei darin ebenso zu Wort gekommen, wie Bürgermeister Muxel, so Jochum. Bürgermeister Ludwig Muxel rechtfertigt den offenen Brief mit einem "etwas härteren" Wahlkampf. Man sei nicht unfair mit Jochum umgegangen, alles entspräche der Wahrheit, meint Muxel gegenüber dem ORF Vorarlberg.

Ende des Lecher Wahlkampfs

Der Wahlkampf in Lech soll mit dem offenen Brief nun zu Ende sein, bevor es am Sonntag, den 27. September, in die Stichwahl geht. Die "Liste Lech" kündigt im Brief an "den Wahlkampf zum Wohle unserer Gemeinde zu beenden".

Stefan Jochum geht in diese Stichwahl als klarer Sieger des ersten Wahlgangs. Er konnte mehr als 47 Prozent der Stimmen in der Direktwahl für das Bürgermeisteramt auf sich vereinen. Langzeit-Bürgermeister Muxel, bereits 27 Jahre im Amt, lag mehr als 12 Prozentpunkte hinter seinem ehemaligen Mitstreiter und jetzigen Herausforderer Jochum.