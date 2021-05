Nächste Woche laut Experten unter 200 Intensivpatienten

Auch nach der Öffnung von Lokalen, Sporteinrichtung und Co. gehen die Experten des Covid-Prognose-Konsortiums in ihrer jüngsten Analyse von einer weiterhin sehr positiven Coronavirus-Entwicklung aus. So sollen sich die Neuinfektionen kommende Woche auf täglich rund 460 einpendeln. Außerdem werden für kommenden Mittwoch weniger als 200 Covid-19-Intensivpatienten erwartet. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner soll laut der Prognose kommende Woche auf 34,1 sinken.

Am heutigen Öffnungstag lag die Inzidenz laut AGES noch bei 59,3. Bereits am Freitag soll sie laut den Experten des Konsortiums unter den ursprünglich von der Regierung für Lockerungen angepeilten Wert von 50 sinken. Erwartet wird eine österreichweite Sieben-Tages-Inzidenz von 48,6 pro 100.000 Einwohner. Die Entwicklung in den einzelnen Bundesländern ist weiterhin sehr unterschiedlich. Die Spannbreite der Sieben-Tages-Inzidenz am kommenden Mittwoch, dem letzten Prognosetag, reicht von 19 in Burgenland bis 56 in Vorarlberg.

Die effektive Reproduktionszahl lag in den vergangenen Tagen bei einem Wert von rund 0,79. Das heißt, dass ein Infizierter weniger als eine weitere Person ansteckt. Die Fallprognose geht österreichweit von einer Fortsetzung des rückläufigen Fallgeschehens für alle Bundesländer aus. Mögliche Effekte der für die am Mittwoch getätigten Öffnungsschritte auf die Infektionsdynamik sind frühestens gegen Ende des aktuellen Prognosehorizonts - also kommende Woche -zu erwarten, betonten die Experten.

Eine Unsicherheit stellt der erwartete Testeffekt im Sinne eines moderaten Anstiegs der detektierten Fälle aufgrund der Öffnungsschritte dar, da zum einen die Öffnungsverordnung ab heute rund 2,3 Millionen geimpfte und genesene Österreicherinnen und Österreicher aus der Eintrittstestpflicht entlässt, zum anderen aber die Eintrittstests in nicht geimpften Populationen zu einem Anstieg der gemeldeten Fälle führen können, erläuterten die Experten.

Auf die Spitalskapazitäten-Vorschau hat dies keine Auswirkungen. Hier war der Rückgang im Bereich der Normalpflege in vielen Bundesländern zuletzt stärker als prognostiziert, was mitunter durch die kürzere Verweildauer von jüngeren Patienten erklärt werden kann. Das Belagsmodell wurde deshalb um altersabhängige Verweildauern erweitert, um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, betonten die Experten. Bei den Intensivbetten rechnen die Experten unter Berufung auf Daten bis inklusive März mit einer durchschnittlichen Belagsdauer von 11,2 Tagen.

Nun gehen die Experten von einem Rückgang an belegten Intensivbetten von derzeit 267 auf 145 in zwei Wochen, dem 2. Juni, aus. Bereits am kommenden Mittwoch sollen es laut der Berechnung mit 199 weniger als 200 Schwerkranke sein. Österreichweit halbiert sich somit die Belegung von Intensivbetten mit Covid-19-Patienten in den kommenden zwei Wochen von 14 auf sieben Prozent der gemeldeten Gesamtkapazität an Erwachsenen-Intensivbetten (2.063). Auf Normalstationen mussten am Öffnungstag 586 Patienten betreut werden, hier erwarten die Wissenschafter einen Rückgang auf 298 Covid-19-Patienten in zwei Wochen.