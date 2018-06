Del Potro im Halbfinale der French Open Gegner von Nadal

Rafael Nadal ist mit einiger Mühe erneut in das Halbfinale der Tennis-French-Open in Paris eingezogen. Der Titelverteidiger aus Spanien gewann das am Mittwochabend wegen Regens abgebrochene und Donnerstag fortgesetzte Viertelfinal-Match gegen den Argentinier Diego Schwartzman 4:6,6:3,6:2,6:2. Nadal trifft am Freitag auf den Olympia-Zweiten Juan Martin del Potro aus Argentinien.

Del Potro gewann das Duell zweier ehemaliger US-Open-Sieger gegen den Kroaten Marin Cilic 7:6(5),5:7,6:3,7:5. Für den oft am Handgelenk verletzten Del Potro ist es das zweite Halbfinale in Paris nach 2009.

Im zweiten Semifinale stehen einander am Freitag der Österreicher Dominic Thiem und Außenseiter Marco Cecchinato aus Italien gegenüber.