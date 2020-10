Nadal mit 34 noch immer zu Steigerung fähig

Diese Leistung im Finale der French Open gegen die Nummer 1 der Welt wird nicht nur den beiden Protagonisten, sondern auch Tennis-Fans lange in Erinnerung bleiben: Rafael Nadal spielte mit 34 Jahren sein vielleicht bestes Match, vor allem in den Sätzen eins und zwei: 6:0,6:2,7:5 gegen Novak Djokovic (SRB). Der Spanier holte trotz geänderter Bedingungen wie herbstlich kaltem Wetter und einer neuen Ballmarke, die seinem Topspin nicht entgegenkommt, seinen 13. French-Open-Titel.

Das hat der 34-jährige Mallorquiner eindrucksvoll bewiesen: Nicht nur in seinem vielleicht besten Match, sondern auch mit dem Titelgewinn ohne Satzverlust. Der so bescheidene Nadal gab zu: "Zweieinhalb Sätze lang habe ich großartig gespielt. Ich kann nichts Anderes sagen. Man kann so ein Ergebnis gegen ihn nicht haben, wenn das nicht der Fall ist."

Bei 20 Grand-Slam-Titeln (13 in Paris, 4 in New York, 2 in Wimbledon und 1 in Melbourne) muss es für einen fitten Nadal nicht bleiben. Spätestens beim übernächsten Grand Slam - in weniger als acht Monaten erneut in Paris - wird er wieder Top-Favorit sein.