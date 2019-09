Nadal im US-Open-Achtelfinale trotz Satzverlust überzeugend

Als letzter Spieler bei den diesjährigen Tennis-US-Open hat auch Rafael Nadal einen Satz abgegeben. Der Spanier war jedoch weit davon entfernt, seinen Achtelfinale gegen Marin Cilic zu verlieren. Nachdem der als Nummer 22 gesetzte Kroate, US-Open-Champion von 2014, mit dem Gewinn des zweiten Satzes ausgeglichen hatte, schaltete Nadal scheinbar mühelos einen Gang höher und gewann 6:3,3:6,6:1,6:2.

"Ich musste nach dem zweiten Satz ein bisschen was ändern. Zum Glück hat es funktioniert", sagte Nadal am Montagabend. Nach 2:48 Stunden zog der Spanier - von Golf-Superstar Tiger Woods in seiner Box unterstützt - wie bei seinen acht Grand-Slam-Turnieren zuvor ins Viertelfinale ein. Nach dem 1,98 Meter großen Cilic wartet dort nun ein ganz anderes Kaliber. Diego Schwartzman (ATP-Nummer 21) ist mit 1,70 Meter einer der kleinsten Spieler auf der Tour und ein guter Freund und häufiger Trainingspartner Nadals.