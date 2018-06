Nadal denkt nach French-Open-Sieg nicht ans Aufhören

Nach seinem bereits elften Triumph bei den French Open denkt der spanische Tennis-Star Rafael Nadal auch mit 32 Jahren noch nicht ans Aufhören. "Die Dinge laufen viel besser, als ich mir das in diesem Moment meiner Karriere hätte vorstellen können", betonte der Finalbezwinger des Niederösterreichers Dominic Thiem am Montag in Paris.

Tennis ist für den Sandplatz-König auch nach so vielen kräftezehrenden Profijahren keine Last. “Nein, ich schätze einfach die Dinge, die passieren, am Ende geht es mir gut”, gab Nadal zu Protokoll. “Ich bin glücklich und voller Vorfreude weiterzumachen.” Er sei “dankbar dafür, dass ich zu diesem Zeitpunkt (der Karriere, Anm.) dort bin, wo ich bin”.

Dennoch sei er “niemand, der den ganzen Tag nur für Tennis lebt. Natürlich ist dies ein wichtiger Teil meines Lebens”, erklärte der Mallorquiner. “Doch wenn ich Golf spiele oder tauche, denke ich nicht an Tennis. Wenn ich mit meiner Familie zu Hause zusammensitze, denke ich nicht an Tennis.” Auch außerhalb der Tenniswelt sei er “problemlos glücklich”.

Der Weltranglistenerste hatte am Sonntag im Endspiel in Roland Garros Thiem glatt mit 6:4,6:3,6:2 besiegt. Für Nadal war das der insgesamt 17. Triumph in einem Grand-Slam-Turnier. Nur der Schweizer Roger Federer hat mit 20 noch mehr Major-Titel geholt.