NADA feiert 15 Jahre Anti-Doping-Arbeit

Anlässlich 15 Jahre NADA sieht Geschäftsführer Michael Cepic die Anti-Doping-Arbeit in Österreich auf einem guten Weg, auch dank des Anti-Doping-Bundesgesetzes. Der Anreiz zum Betrügen werde aber immer da sein, sagte er auf einer Pressekonferenz im Wiener Haus des Sports. Man könne aber Vertrauen in das System haben. "Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser", meinte dazu Sportminister Werner Kogler. "Aber wir dürfen Vertrauen haben, dass die Kontrollen funktionieren."

Und Kontrollen sind neben der in den vergangenen Jahren immer stärker intensivierten Präventionsarbeit das Hauptgeschäft der NADA. Seit 1. August 2008 hat die NADA 37.109 Proben gezogen, das sind sechs bis sieben am Tag. Die meisten davon im alpinen und nordischen Skibereich (4.426), gefolgt von Fußball (2.553) und Radsport (2.449). 194 Anti-Doping-Verfahren wurden durchgeführt, 14 endeten mit Freisprüchen, 180 mit Sperren. Im Summe beliefen sich diese auf 412 Jahre plus neun Mal lebenslänglich. Neben den analytischen Verfahren, die sich auf positive Tests stützen, gibt es die nicht-analytischen, bekannt sind jene der Operation Aderlass.