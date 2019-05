NADA Austria erwartet noch mehr Namen im Blutdoping-Skandal

NADA-Geschäftsführer Michael Cepic rechnet damit, dass sich im Blutdoping-Skandal die Anzahl der von den Behörden genannten 21 Sportler noch erhöhen wird. Auch der Kreis der bisher bekannten fünf österreichischen Athleten könnte noch großer werden. "Es ist Spekulation, aber ich gehe durchaus davon aus, dass noch was kommt und das noch nicht abgeschlossen ist."

Wie der Chef der heimischen Anti-Doping-Agentur am Montag in Rahmen eines Hintergrundgespräches mit Medien erklärte, glaubt er schon alleine wegen des großen logistischen und finanzielles Aufwandes, dass der Personenkreis ein noch größerer sein wird. “Namen werden kommen”, meinte Cepic. Bekanntlich wurden in Österreich, Deutschland, Italien, Schweden, Finnland, Estland, Kroatien, Slowenien, Südkorea und auf Hawaii Blut-Abnahmen und Rückführungen durchgeführt und Personen als Bodypacker benutzt. Das bedeutet auch einen hohen finanziellen Aufwand für das Team um den mutmaßlichen Drahtzieher des Betrugsnetzwerkes, Mark S., einen Arzt aus Erfurt.