Nacktfoto-Affäre: Kapellmeister verliert auch Job als Musiklehrer

Jener Kapellmeister, der einer minderjährigen Vereinskollegin Nacktfotos von sich geschickt hat, verliert nun auch seinen Job als Musikschullehrer.

Der Mann arbeitete bis zum Montag jedoch weiterhin als Musikschullehrer. Die Schulen, an denen der Vorarlberger arbeitete, hätten laut eigenen Angaben erst durch den VOL.AT-Bericht von dem Vorfall erfahren. Wie Peter Heiler, Leiter des Musikschulwerks Vorarlberg, gegenüber VOL.AT bestätigt, wurde der Musikpädagoge noch am Montagabend von seinen Arbeitgebern vorerst suspeniert.

Strafrechtlich sei der Fall zwar nicht relevant, da dass Foto an eine Person geschickt wurde, die das 14. Lebensjahr überschritten hat – jedoch haben man an Musikschullehrer besonders hohe ethische Erwartungen. Deshalb sei die Suspendierung der richtige Schritt, meint auch Peter Heiler.

Ob der Musiklehrer nach einer Pause wieder den Unterricht an den betroffenen Musikschulen aufnehmen kann, ist ungewiss. Eine Kündigung sei allerdings im Moment schwierig, sagte der Anwalt einer Schule am Dienstag gegenüber dem ORF. Der Mann habe sich zwar moralisch nicht einwandfrei verhalten, sich strafrechtlich aber nichts zuschulden kommen lassen. Eine Anzeige hat es in diesem Fall auch nicht gegeben.

Das Versenden von erotischen Bildern über die sozialen Medien wird häufig als “Sexting” bezeichnet. In die öffentlichen Wahrnehmung gelangte der Begriff vor allem durch Jugendliche, die sich gegenseitig Nacktfotos sendeten. In Österreich ist das ungenehmigte Verbreiten von Nacktfotos Dritter (beispielsweise Weiterleiten an Freunde) sowie von Minderjährigen an sich verboten. Das Versenden von Nacktfotos der eigenen Person ist nicht per se verboten, auch nicht an mündige Minderjährige.