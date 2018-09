Nachwuchsstudenten feierten Sponsion

Die Teilnehmer der Kinderuni Vorarlberg erhielten am Dienstag ihr Diplom.

Dornbirn Über 1.100 Kinder aus ganz Vorarlberg nahmen im vergangenen Schuljahr an den Kursen der Kinderuni teil und all jene, die mindestens bei sechs Vorlesungen anwesend waren, bekamen am vergangenen Dienstag im Rahmen einer Sponsionsfeier an der FH Vorarlberg ihr Diplom überreicht.

Auszeichnung für junge Studenten

Seit mittlerweile 13 Jahren bietet die Kinderuni Kindern im Alter zwischen acht und zwölf Jahren einen Einblick in den Studienalltag. Bei interessanten Vorlesungen an der Fachhochschule in Dornbirn oder am Landeskonservatorium Feldkirch erfahren die Nachwuchsstudenten wissenswertes aus der Wissenschaft, Wirtschaft, Natur aber auch Musik und Kultur. Zur Diplomübergabe in diesem Jahr fanden sich dazu zahlreiche der jungen Studenten mit ihren Eltern ein und freuten sich über die Auszeichnung. Unter den Gratulanten waren auch Landesrätin Barbara Schöbi-Fink und Alt-Rektor Prof. Oskar Müller, der in Vertretung der erkrankten Rektorin Tanja Eiselen den Abend moderierte. Umrahmt wurde die Feier durch musikalische Einlagen von Studenten des Landeskonservatoriums und bei einer kleinen Stärkung ging der Abend an der Fachhochschule gemütlich zu Ende.

Interessantes Programm im Wintersemester