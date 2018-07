Nachwuchskicker im Mittelpunkt

Kürzlich fand der 7. Internationale Graf Dornbirn Cup statt.

Dornbirn. Fußballfieber grassiert aktuell nicht nur in Russland und vor den Bildschirmen rund um die Welt, auch auf der Sportanlage in Steinen herrschte vergangene Woche richtige WM-Stimmung. Über 1000 Nachwuchskicker kämpften beim 7. Internationalen Graf Dornbirn Cup um den Siegerpokal und sorgten auf und neben dem Platz für Fußballbegeisterung. Auch die Besucherzahl war „WM-würdig“ – über 2000 Zuschauer bevölkerten an den drei Turniertagen den Sportplatz im Hatlerdorf. Geboten wurde neben Nachwuchsfußball auch ein buntes Rahmenprogramm. Am Freitag erfolgte der Startschuss für das dreitägige Fußballfest mit dem alljährlichen Altherrenturnier, für einen besonderen Höhepunkt sorgte dann auch noch die MuKiFu. Die Mama-Mannschaft feierte heuer ihre Premiere und gleich einen 4:1 Sieg gegen den Vorstand. „MuKiFu“ ist eine Initiative der SC Hatlerdorf-Fußball-Mamas, die in dieser Form einzigartig ist. Nach dem ersten erfolgreichen Auftritt beim Turnier, möchte das Team in Kürze auch beim Dornbirn Cup spielen.

Für musikalische Highlights waren an dem Wochenende das Ski-Schuh-Tennis Orchestra mit einem „Unplugged Benefiz-Konzert“ sowie die Edlseer zuständig. Im Mittelpunkt standen aber ganz klar die kleinen Fußballhelden aus Deutschland, der Schweiz und Österreich, die ganz „großen Sport“ zeigten. Nach spannenden Wettkampftagen, standen am Sonntag schließlich alle Sieger fest. Besonders erfreulich – die Gastgeber durften in der Altersklasse U14/U15 über den Turniersieg jubeln. In den Altersklassen U12/13 holten sich die SpVGG Oberndorf (DE), in der U10/11 die SPG Region Brettfall (AT- Tirol) und die Mädchen des TSV Heimsheim (DE) den Pokal. In der Altersklasse U7 jubelte TSV Kottern aus Deutschland über den ersten Platz.