Nachwuchsgärtner begeistern in der inatura

Die VS Mittelfeld präsentierte ihr Umweltprojekt in der inatura.

Dornbirn. Ein paar Wochen sind vergangen seit wir die jungen Nachwuchsgärtner in der VS Mittelfeld in Dornbirn besucht haben. Inzwischen sind aus den damals frisch gesetzten Pflänzchen in den „Kischto-Gärtle“ ganz schön ansehnliche Gärten entstanden und so manches Gemüse und Kräuterpflanzen wurden schon geerntet und verzehrt.