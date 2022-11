Nachwuchselite im Rennrodeln erneut in Bludenz

Bis zu 120 Jungrodler*innen sind vom 11. bis 15. Jänner 2023 zu Gast im Eiskanal Bludenz, um sich bei der 38. Junioren Weltmeisterschaft auf der Kunsteisbahn mit allen Rennrodeltalenten weltweit zu messen.

Anfang Jänner macht der Internationale Rennrodelverband (FIL) halt in Vorarlberg. Nachwuchsathletinnen und -athleten aus der ganzen Welt kämpfen um die begehrten Podestplätze. In den Bewerben Einsitzer, Doppelsitzer und Team tritt die Weltelite der Rodelsportler*innen in der Altersklasse 15 bis 21 an. Schon ab dem ersten Trainingstag (11.1.) können Interessierte die Sportler*innen vom Rand des Kanals anfeuern und zu Spitzenleistungen antreiben. „Es freut mich, dass sich auch dieses Jahr wieder zahlreiche Mannschaften auf den Weg nach Bludenz machen und die Weltmeisterschaft in Hinterplärsch stattfindet“, freut sich Helmut Tagwerker, langjähriger Obmann vom Rodelclub Sparkasse Bludenz, um noch an frühere Sportevents zu erinnern: „Alles wie im Jahr 1984, alles halt viel, viel moderner!“