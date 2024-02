Nachwuchsarbeit wird großgeschrieben

Der Feldkircher Verein Taekwondo Mustang kümmert sich um die Kinder in jungen Jahren und bietet qualitative Ausbildung.

Der Verein Mustang Feldkirch gehört zur Taekwondo Mustang Group. Die Gründerin und Cheftrainerin der Vereine, Eve Hepp, sieht dieses Jahr auf zehn erfolgreiche und bewegte Vereinsjahre zurück und betont, dass die langjährige Vereinsarbeit nur in Zusammenarbeit mit ihrem engagierten Team möglich gewesen sei. Neben Wettkämpfen sind die Gürtelprüfungen die Highlights im Trainingsjahr. Vor Kurzem kamen alle Sportler, die bereit für den nächsten Gürtelgrad waren, in der Trainingshalle in Ludesch zusammen und wurden geprüft, um anschließend in feierlicher Zeremonie ihren neuen Gürtel zu erhalten. Die Kinder und Jugendlichen zeigen bei den Gürtelprüfungen einem Publikum, was sie gelernt haben, und dazu gehören neben sportlichen Techniken vor allem Selbstvertrauen, Disziplin, Rücksichtnahme und Kooperationsbereitschaft. Begeistert erzählen die Kinder von diesen Tugenden, die sie nicht nur in der Trainingshalle leben, sondern auch in ihren Alltag integrieren. Taekwondo Mustang macht Kinder und Jugendliche stark und selbstbewusst und freut sich auf neue Sportlerinnen und Sportler. Nach den Semesterferien gibt es Schnuppermöglichkeiten und neue Kinder können aufgenommen werden. Das Training findet immer am Montag und am Freitag ab 17.30 Uhr mit den Anfänger ab sechs Jahren und eine Stunde später die Fortgeschrittenen in der Oberau Halle in Gisingen statt. Infos und Anmeldung zum Schnuppern bei Trainer Günter Nesensohn unter Tel.: 0664 14 188 42 (bei SMS erfolgt ein Rückruf).VN-TK