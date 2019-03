Nachwuchs im Tiergarten Schönbrunn und im Haus des Meeres

Der Bauch ist kaum noch zu übersehen: Das Elefanten-Weibchen "Numbi" im Tiergarten Schönbrunn ist trächtig. Die Freude im Wiener Zoo ist groß. Wann das Baby auf die Welt kommt, ist aber noch ziemlich unsicher, teilte der Tiergarten am Donnerstag mit. Auch das Wiener Haus des Meeres freut sich über Tierbabys. So gab es Nachwuchs bei den Äffchen und den Straußwachteln.

“Elefanten haben eine Tragzeit von rund 22 Monaten. Entsprechend groß ist die Schwankungsbreite, was den Geburtstermin betrifft. Etwa Mitte Juli wird es so weit sein”, wurde Tiergartendirektorin Dagmar Schratter zitiert. Vom Verhalten her sei “Numbi” trotz Trächtigkeit unkompliziert wie immer. Üble Launen oder ungewöhnliche Vorlieben beim Futter hat sie nicht. “Sie hat aber schon ordentlich an Gewicht zugelegt und wiegt etwa 2,5 Tonnen. ‘Numbi’ hat bereits zwei Jungtiere zur Welt gebracht, ‘Kibo’ und ‘Tuluba’, und ist eine erfahrene Mutter”, wie Revierleiter Andreas Buberl erklärte.