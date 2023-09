Nachwuchs hat bei RW Rankweil hohen Stellenwert

12:1-Bestschießen der Unter-14-Jährigen im Heimspiel gegen Bludenz.

RANKWEIL. Der Nachwuchs von FC RW Rankweil zählt auf Landesebene zu den mit Abstand größten Abteilungen. Mit fünfzehn teilnehmenden Mannschaften am Meisterschaftsbetrieb des Vorarlberger Fußballverbandes und rund dreihundert Aktiven im Alter von sieben bis achtzehn Jahren stehen die Rot-Weißen vor einer großen Herausforderung. In dieser Meisterschaft 2023/2024 stellt RW Rankweil auch eine Mädchen Unter-16-Mannschaft mit 24 Spielerinnen im Aufgebot. Leonie Summer und Sophie Mosbach kümmern sich um die jungen Frauen und wollen ihnen die bestmögliche Ausbildung bieten um in weiterer Folge auch in der Kampfmannschaft zu spielen. Im Kinderbereich werden keine Tabellen mehr erstellt. Mit einem Sieg und einer Niederlage sind die Unter-14-Jährigen mit Coach Iskender Iscakar in die Saison gestartet. Nach der 1:6-Niederlage in Göfis feierte Rankweil zuhause gegen Rätia Bludenz ein 12:1-Schützenfest. Taha Özkilinc hat die Alpenstädter mit einem Fünferpack praktisch im Alleingang K.o. geschossen. Weitere Tore erzielten Yusuf Mutlu (2), David Wieländer (2), Elias Konzett, Julian Kaufmann und Lorenz Peter. Besonders im unteren Bereich sind die Rankweiler Nachwuchskicker auf Landesebene tonangebend und gehören zu den stärksten Vereinen in diesen Altersstufen.VN-TK