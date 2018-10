Nachwuchs Champions auf der Birkenwiese

Am kommenden Wochenende gastieren internationale U10 Teams in der Messestadt.

Dornbirn Der FC Dornbirn ist am kommenden Samstag ab 10 Uhr Gastgeber für rund sechzehn Top U 10 Mannschaften aus ganz Vorarlberg, der Schweiz und Deutschland. Anlass dazu ist das Qualifikationsturnier zur Champions Trophy 2019 in Wien.

Bei der Champions Trophy handelt es sich um das weltweit größte Fußball Turnier für U 10 Mannschaften bei welchem in jedem Jahr Teams aus ganz Europa um den Sieg kämpfen. Internationale Topvereine wie AS Roma, Liverpool, Juventus Turin, Manchester City, Schalke 04, AC Sparta oder FK Roter Stern Belgrad sind in jedem Jahr mit von der Partie und auch der Sieger des Qualifikationsturnieres am kommenden Wochenende auf der Birkenwiese erhält ein Startticket für das Finalturnier in Wien im Frühjahr 2019. „Ich freue mich, dass es gelungen ist diese Top Veranstaltung auf die Birkenwiese zu holen und bedanke mich bei all unseren Sponsoren für die hervorragende Unterstützung, den Eltern meiner Spieler für die außerordentliche Mithilfe und den Organisatoren des Turniers für Ihren Einsatz“, lädt FCD U10 Trainer Boris Gamber alle zu diesem internationalen Turnier ein.