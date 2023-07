Nachwuchs bei Giraffen im Schönbrunner Tiergarten

Bei den Giraffen im Tiergarten Schönbrunn hat es nach eineinhalb Jahren wieder Nachwuchs gegeben. Am Mittwoch hat eine Giraffenkuh ihr zweites Kalb zur Welt gebracht. "Die Tierpfleger haben ihm den Namen 'Nio' gegeben", sagte eine Sprecherin der APA. "Giraffen werfen im Stehen. Das Jungtier wird dabei mit den Vorderbeinen voran geboren", so Simone Haderthauer, zoologische Abteilungsleiterin.

Bereits kurz nach der Geburt konnte das männliche Jungtier selbstständig stehen und die ersten Schritte machen. Diese Fähigkeit ist in der Wildbahn notwendig, um möglichst schnell vor Fressfeinden wie Löwen oder Tüpfelhyänen flüchten zu können. Denn Netzgiraffen leben in den Savannen Äthiopiens, Somalias und Kenias.

Nach Elefanten und Nashörnern zählen Giraffen mit etwa 15 Monaten zu den Landsäugetieren mit der längsten Tragzeit. Die Aufzucht des Schönbrunner Giraffen-Nachwuchses verläuft von Anfang an sehr gut. Haderthauer: "Das Muttertier kümmert sich vom ersten Moment an sehr fürsorglich, schleckt sein Jungtier ab und schaut regelmäßig nach ihm. Der Kleine trinkt brav."

Mutter und Kalb sind momentan gemeinsam mit einem weiteren Weibchen von der restlichen Gruppe getrennt. Auch in der Wildbahn sondern sich gebärende Weibchen von der Herde ab. Wenn alles nach Plan verläuft, werden die anderen Gruppenmitglieder das Kalb in den nächsten Tagen kennenlernen. So auch seine ältere Schwester mit dem Namen "Amari".