Nachtzüge und Corona machten ÖBB-Chef Matthä zu Medienstar

ÖBB-Chef Andeas Matthä hat es zu Österreichs Firmenchef mit der stärksten Medienpräsenz geschafft. Für den Zeitraum Juli 2019 bis Juni 2020 lag er vor Red-Bull-Miteigentümer Dietrich Mateschitz und ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz, zeigt das aktuelle CEO-Ranking von APA-Comm. Mit Casinos-Chefin Bettina Glatz-Kremsner schaffte es erstmals eine Frau in die Top-Ten.

Nimmt man nur die Corona-Zeit (März bis Juni 2020) zum Maßstab, dann hätte AUA-Chef Alexis von Hoensbroech wegen der Diskussion über die Staatshilfen die meiste Berichterstattung geschafft - über zwölf Monate reichte es "nur" zu Rang 7. Aber auch Matthä profitierte von den Berichten über die Corona-Pandemie. Er war in der Corona-Zeit auf Rang 2. Seine Themen waren sehr stark mit dem Virus verbundene Einschränkungen im Bahnverkehr sowie die Maskenpflicht und Kurzarbeit in seinem Unternehmen.

Wie auch in den Vorjahren war Mateschitz vor allem im Sport-Ressort präsent, etwa im Rahmen des Auftakts zur Formel 1-Saison 2020 am Red Bull Ring in Spielberg - aber auch deshalb, weil sich sein Haussender Servus TV ein Rechtepaket mit 33 Spielen der UEFA Champions League sicherte, so Kerzner.