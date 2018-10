"Nachts im Museum" 

Die alljährliche lange Nacht der Museen lockte viele Besucher in die Inatura Dornbirn.

Dornbirn Wölfe streicheln, Bären umarmen oder Insekten untersuchen. Die Inatura Dornbirn ist seit 15 Jahren ein beliebtes Ausflugsziel für Jung und Alt. Hunderte Exponate schienen in den späten Abendstunden lebendig zu sein und zogen viele Kinder in ihren Bann. Um Platz für neue Experimente und Tierpräparate zu schaffen, wurde die Wasserwelt umgebaut. Für ein einheitliches Bild sorgt der geplante Umbau der Gebirgsausstellung.

Nahrungsbewusstsein sensibilisieren

In der am 3. Oktober gestarteten Sonderausstellung “Wir essen die Welt” werden die Besucher auf das Thema Lebensmittelverschwendung aufmerksam gemacht. Kinder aus Burkina Faso, Ecuador oder Äthiopien erzählen in Videos was ihre Leibspeisen aus ihrer Heimat sind. Die Fragen, “Wo kommt mein Essen her?”, “Wie wird es angebaut?” und “Wird der Bauer fair entlohnt?” wurde in der nächsten Station in Form eines Supermarkts behandelt. Dort konnten verschiedenste Lebensmittel eingescannt und deren Herkunft, Anbau und Umweltbelastung kontrolliert werden. BIN