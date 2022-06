Nachtclub-Schießerei in Norwegen: Zwei Tote und Verletzte

Bei einer Schießerei in einem Nachtclub in der norwegischen Hauptstadt Oslo sind zwei Menschen getötet und mehrere schwer verletzt worden, wie die norwegische Polizei am frühen Samstag mitteilte. Ein Verdächtiger sei in der Nähe festgenommen worden, fügte die Polizei hinzu. "Zwei Menschen sind bestätigt tot", so die Osloer Polizei in einem Tweet. Über die Hintergünde war vorerst nichts bekannt.

Der Alarm wurde laut der schwedischen Nachrichtenagentur TT in der Nacht zum Samstag kurz nach 1.00 Uhr ausgelöst. Zeugen am Tatort berichteten Medien gegenüber, dass die Menschen in Panik vom Tatort wegliefen. Die Polizei sperrte ein großes Gebiet ab und bat Augenzeugen, sich in ein nahe gelegenes Hotel zu begeben.