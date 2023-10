Nächste Caps-Pleite - VSV verliert ICE-Führung an Salzburg

Der Negativlauf der Vienna Capitals in der ICE-Liga hat auch nach dem Rauswurf von Trainer Marc Habscheid angehalten. Die Wiener unterlagen am Mittwoch bei ihrer neunten Niederlage in Serie dem KAC daheim 2:5. Die Tabellenführung wechselte vom VSV zu Salzburg zurück, da die Villacher in Feldkirch ein empfindliches 1:6 bezogen und der Meister im Pustertal 4:1 gewann. Linz setzte seinen positiven Trend mit einem glatten 6:0-Heimsieg gegen Schlusslicht Graz fort.

Die seit Wochenbeginn interimistisch von Christian Dolezal und Fabian Scholz gecoachten Capitals waren im Duell mit dem KAC vor 5.000 Fans chancenlos. Erst beim Stand von 0:5 gelangen Armin Preiser und Lukas Piff im Schlussdrittel zwei Tore. Für die Gäste traf Matt Fraser doppelt, Thomas Hundertpfund steuerte drei Assists bei. Beim noch klareren Erfolg der Black Wings über Graz erzielte Linz-Topscorer Graham Knott zwei Treffer und leistete eine Vorlage.

Der VSV ging nach fünf Siegen in Serie wieder einmal leer aus und rutschte durch die Niederlage in Feldkirch hinter Fehervar (4:3 in Ljubljana) auf Platz drei ab. Mehr als das Tor zum 1:2 durch Maximilian Rebernig war für die Villacher gegen die Pioneers nicht möglich. Auf der Gegenseite erzielten Daniel Woger und Nick Postujov jeweils zwei Treffer. Titelverteidiger Salzburg gab sich bei einem seiner Lieblingsgegner in Bruneck keine Blöße. Für die Bullen waren unter anderen Mario und Paul Huber als Torschützen erfolgreich.