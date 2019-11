Nachruf: Egon Berchtold

Egon BerchtoldLeiter des Bürgerservice der Stadt Hohenems(10.12.1957 – 29.10.2019)

Als Egon Berchtold im März 1982 noch seinen handgeschriebenen Lebenslauf (denn Computer waren in Vorarlberg noch lange nicht etabliert) samt Bewerbungsschreiben an die Kaiser-Franz-Josef-Straße 4 in Hohenems in ein Kuvert gesteckt und hoffnungsvoll verschickt hat, stand als Adressat vorne drauf noch: „An die Marktgemeinde Hohenems“ – denn er tat dies rund ein Jahr, bevor Hohenems im Jahr 1983 überhaupt erst zur Stadt erhoben worden ist. Das ist mittlerweile sage und schreibe über 37 Jahre her. Der 1957 in Dornbirn geborene Egon hatte bis zu seiner Anstellung bei der damaligen Marktgemeinde schon ein bewegtes Leben hinter sich: nach der Matura am Realgymnasium Dornbirn und dem abgeleisteten Präsenzdienst, widmete er sich dem Studium der Sozialarbeit in Bregenz, welches er 1981 abschloss. Rasch erarbeitete sich Egon in Hohenems nicht nur wegen seines Studiums, sondern vor allem aufgrund seines unvergleichlichen Dranges, Menschen in Not zu helfen, den Ruf und Status des sorgenden „Amtsvaters“, der nicht nur für jeden Bürger in Not zur Stelle war, sondern auch eine echte Stütze für seine ihn umgebenden Kollegen in allen Lebenslagen war. Bei seinem Einsatz im Bürgerservice und der Sozialabteilung der Stadt war er derart erfolgreich, dass er im Juli 2006 zum Leiter der Bürgerservicestelle ernannt wurde. Er gründete parallel dazu eine blühende Familie mit drei Töchtern und zwei Enkelkindern, ein drittes Enkelkind, welches aktuell auf dem Weg ist, wird den liebenden Großvater nun leider nicht mehr kennenlernen können. In seinem übergroßen Herzen war neben den hunderten Klienten, denen er im Rahmen seiner Sozialdienste helfen konnte, darüber hinaus auch noch genug Platz für die besten Freunde des Menschen – denn er liebte es, sich im Rahmen des Hundesportvereines auch um Hunde zu kümmern und hatte sogar schon einen eigenen, neuen Welpen für seine nur wenige Tage bevorstehende Pensionierung ins Auge gefasst. Nun blicken wir tief betroffen auf seinen leeren Schreibtisch, den er selbst bereits geräumt hatte, in freudiger Erwartung ob des anstehenden, wohlverdienten Ruhestandes. Selbst die Abschiedsfeierlichkeiten dafür waren bereits organisiert. Umso fassungsloser stehen wir nun vor dem großen klaffenden Loch, welches Egon hinterlässt, nachdem ihn eine kurze, heftige Krankheit so unerwartet von uns gerissen hat.