Nachlass von Oscarpreisträger Maximilian Schell versteigert

Persönliche Taschenkalender, Tennisschläger oder eine antike Goethe-Werksammlung: Große Teile des Nachlasses des 2014 verstorbenen Schauspielers Maximilian Schell kamen am Samstag unter den Hammer. Ein Bild des deutschen Malers Thomas Hartmann wurde bei der Online-Auktion als teuerstes Stück für über 10.000 Euro versteigert. Schells Tochter Nastassja Schell trennte sich von den Erinnerungsstücken, um Platz zu schaffen und mit der Vergangenheit abschließen zu können.

Schell war 2014 im Alter von 83 Jahren an den Folgen einer plötzlichen und schweren Erkrankung in Tirol gestorben. Der gebürtige Wiener verbrachte die letzte Zeit seines Lebens gemeinsam mit seiner Ehefrau auf einem Berghof in Preitenegg in Kärnten. Auch der Hof, den er nach seinen Vorstellungen bauen ließ, soll für mindestens 750.000 Euro verkauft werden, so der Wunsch seiner Tochter.