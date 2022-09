Nachhilfe-Start-up GoStudent baut 200 Stellen ab

Weniger Wachstum als ursprünglich erwartet sorgt nun nach der Krypto-Plattform Bitpanda auch beim Nachhilfe-Start-up GoStudent für einen größeren Jobabbau. Die Lernplattform wird rund 10 Prozent des Personals abbauen. "Mitte des Jahres hatten wir noch etwa 1.800 Leute, bis Ende des Jahres werden wir bei etwa 1.600 Leuten stehen", kündigte Felix Ohswald, Mitgründer und CEO von GoStudent, am Donnerstag im Interview mit dem Wiener Digitalportal "Trending Topics" an.

Betroffen sind nicht nur Wien, sondern alle globalen Standorte. Zudem wird die Firma das erst in diesem Jahr gestartete Geschäft in den USA wieder einstellen und die US-Geschäfte von Kanada aus managen. Der Fokus werde künftig auf den Kernmärkten Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH), Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien liegen.

Ohswald sieht die Lernplattform aber trotz aktueller Probleme am Markt als sehr krisenresistent an. Die Nachfrage sei weiterhin sehr stark. "Das Thema Bildung erlebt gerade einen gewaltigen Boom (...) Außerdem gibt es einen starken Mangel an Lehrkräften, weswegen viele Firmen am Start sind, die versuchen, hier innovative Lösungen zu präsentieren." Es gebe immer wieder einen kleinen Anteil an Kunden, der aufhöre zu zahlen. "Hier sehen wir aber bislang noch keinen signifikanten Anstieg", so Ohswald.