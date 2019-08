Nachhilfe-Boom in Vorarlberg

Laut einer Studie der Arbeiterkammer nimmt jeder vierte Schüler in Vorarlberg Nachhilfe. Die gefragtesten Fächer sind Englisch, Deutsch und Mathematik.

Besonders für Eltern mit wenig Geld sind Nachhilfestunden eine enorme finanzielle Belastung. Abhilfe würde die Ganztagsschule schaffen. "Die Kinder sind den ganzen Tag in der Schule und werden betreut. Dort könnten Schüler auch Lernhilfe in Anspruch nehmen", so Willi Witzemann, Personalvertreter für Pflichtschullehrer.