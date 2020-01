Nachhaltigkeit: Global 2000 fordert Hilfe für Bauern

Die Umweltschutzorganisation Global 2000 fordert Hilfen für die Bauern, damit diese auf Nachhaltigkeit umsteigen können. "Die zukünftige Gemeinsame Agrarpolitik der EU muss daher gezielte ökonomische Anreize für biodiversitäts- und klimafreundliche Produktionsweisen schaffen und die Wettbewerbsfähigkeit der bäuerlichen Landwirtschaft gegenüber der Agrarindustrie stärken", so Global 2000.

Gefordert wird unter anderem die schrittweise Reduktion des Einsatzes chemisch-synthetischer Pestizide bis 2030 um 80 Prozent und die Wiederherstellung natürlicher Ökosysteme in land- und forstwirtschaftlich genutzten Gebieten und Bereitstellung der dafür notwendigen finanziellen Mittel. "Landwirtschaft ist grundsätzlich so zu gestalten, dass sie Biodiversität fördert", betonte am Sonntag Global 2000 Umweltchemiker Helmut Burtscher-Schaden, einer der Initiatoren der Bürgerinitiative "Bienen und Bauern retten".