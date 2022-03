Nachhaltigkeit gegen die Inflation

Allerorts steigt die Inflation. Während die Preise anziehen, verharren die Zinsen auf niedrigem Niveau: Das Geld auf den Konten der Vorarlberger verliert deshalb aktuell laufend an Wert.

„Vorweg: Ein Sparbuch kann auch in diesen Zeiten Sinn machen“, betont Wilfried Hopfner. „Es ist wichtig, sich immer eine gewisse Liquiditätsreserve zu behalten, die kurzfristig zur Verfügung steht.“ Allerdings sind die Zinsen derzeit extrem niedrig. Der Raiffeisen-Vorstand gibt dabei auch wenig Hoffnung auf eine baldige Veränderung: „Die Europäische Zentralbank verfolgt nach wie vor eine Politik niedriger Zinsen. Für heuer wird kein größerer Zinsschritt in Europa erwartet. Und auch nächstes Jahr wird es eng damit.“ Deshalb gelte es, das eigene Kapital breiter zu streuen und nicht nur auf das Sparbuch zu setzen.

Langfristig lukrativ

Asien-Krise, Russland-Krise, Technologie-Blase, der 11. September, die Finanzkrise, die Corona-Pandemie – trotz zahlreicher Krisen hat sich die Anlage in Aktien in den vergangenen Jahren auf längere Sicht als sehr lukrativ erwiesen. „Krisen sorgen für Volatilität an den Märkten, doch der Attraktivität von Aktien tun sie keinen Abbruch“, sagt Wilfried Hopfner. Ein langer Atem sei allerdings notwendig. Derzeit besitzt etwa jeder fünfte Vorarlberger Aktien direkt oder über Fondsanteile. Hier sieht er noch Luft nach oben.