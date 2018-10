„Nachhaltiges Handeln bezieht bei uns alle Unternehmensbereiche ein“

Die Maßnahmen für einen sorgsamen Umgang mit Umwelt und Ressourcen gehen beim Höchster Beschlägehersteller Blum weit über das gesetzlich vorgeschriebene Maß hinaus.

Das beginnt mit der Planung der Fertigungshallen. Für deren Energiebedarf im Produktionalltag nutzt Blum in allen acht Werken umweltfreundliche erneuerbare Energie, in unterschiedlichster Form. „Wer Umweltschutz konsequent umsetzen will, der muss alle Bereiche des Unternehmens im Auge behalten. Bei uns bezieht nachhaltiges Handeln auch sämtliche Werksgebäude, deren Bau­weise und Gebäudetechnik mit ein“, beschreibt Pascal Fitz, einer der Verantwortlichen für Umweltthemen bei Blum, in welcher Phase der Beschlägehersteller aus Höchst ansetzt. Denn große Produktionshallen brauchen nicht nur Energie für die Fertigung der Produkte, ein bestimmter Teil ist auch notwendig, um die Gebäude zu beheizen, zu kühlen und zu belüften. Bereits bei der Planung von Neubauten müssen die Weichen für eine umweltschonende Gebäudetechnik gestellt werden, damit der Energiebedarf möglichst gering gehalten werden kann. „Wir achten schon seit Jahren bei unseren Neubauten auf flächenschonende Bauweise. Das bedeutet: mehrgeschoßige Bauten und ­höhere Investition in die Statik unserer Gebäude. Diese Bauweise ermöglicht kürzere Leitungs­längen und verringert gleichzeitig die thermischen Verluste der Gebäudehülle,“ so der Blum-Experte weiter.

Im täglichen Betrieb nutzt der Beschlägehersteller heute in allen Werken erneuerbare Energieformen – in der Gebäudetechnik und bei der Produktion. Seit Anfang 2018 bezieht Blum die gesamte Strommenge aus 100 Prozent zertifizierter Wasserkraft. Das bedeutet: Diese Art der Stromerzeugung ist frei von direkten Emissionen. Des Weiteren sind zwei Werke in Höchst mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet und eine weitere umweltfreundliche Anlage dieser Art ist in Bregenz geplant. Sie erzeugen Strom aus Sonnenlicht, während Solarthermie – sie wird im Blum-Werk in Gaißau angewendet – die Wärme des Sonnenlichts nutzt. Die Maßnahme allein im Gaißauer Gebäude bringt eine jährliche Einsparung von 22.500 Kubikmeter Erdgas. ­Einen großen Beitrag zur Energieeinsparung leisten auch die Wärme­rückgewinnungsanlagen im Bereich der Druckluftkompressoren. Diese Energie wird zu Heizzwecken genutzt. Auch bei Blum USA und anderen internationalen Standorten kommen umweltfreundliche Energieformen zum Einsatz. Ganz neu ist bei Blum die Verwendung von ­Biomasse als Energieform. So werden die beiden Werke in Dornbirn ihre Wärme künftig großteils aus einem Biomasseheizwerk beziehen.