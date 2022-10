Nachhaltige Unternehmenskultur

Gesellschaftliche Verantwortung und Nachhaltigkeit spielen in Unternehmen eine größere Rolle denn je. Das Ziel ist, faire, innovative und vertrauensbasierte Arbeitsplätze für alle Menschen zu schaffen.

Nachhaltigkeitsziele

Das besondere Ziel von Nachhaltigkeit ist es, umweltschonendes Handeln, Ökonomie und soziale Gerechtigkeit in Einklang zu bringen. Dazu haben die vereinten Nationen in der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung von 2015 ganze 17 Sustainable Development Goals (SDGs) formuliert, um genau dies zu erreichen.

Die sogenannten SDGs, zu Deutsch „Ziele für nachhaltige Entwicklung“, sind die politische Zielsetzung der Vereinten Nationen. Sie traten am 1. Januar 2016 in Kraft. Bis Ende 2030 will die internationale Staatengemeinschaft anhand dieser Ziele dem Klimawandel entgegenwirken, die Gesundheitsversorgung verbessern, Armut beseitigen so wie die Gleichstellung der Geschlechter fördern. Das achte Ziel weist konkret auf die Verbindung zwischen Arbeit und Nachhaltigkeit hin: „Nachhaltiges Wirtschaftswachstum und menschenwürdige Arbeit für alle – dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern.“