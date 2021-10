„Nachhaltig die Inflation schlagen“

Nachdem sich die Inflations­rate in den letzten Jahren überwiegend im Bereich von einem Prozent bewegt hat und im ­Corona-Jahr 2020 zwischenzeitlich sogar Deflation herrschte, liegt die Inflationsrate inzwischen über dem von der Europäischen Zentralbank (EZB) dauerhaft angestrebten Bereich um zwei Prozent.

Steigende Energie- und Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme und eine Knappheit bei Mikrochips führten im Verlauf zuletzt zu einem starken Anstieg der Inflation. Auf Jahresbasis erreichte die Teuerung im September in der Eurozone mit 3,4 Prozent den höchsten Wert seit 2008.

Hohe Teuerungswerte

„Besonders stark verteuerte sich im September neuerlich Energie, die 17,4 Prozent teurer wurde als ein Jahr zuvor. Preise für Industriegüter stiegen um 2,1 Prozent. Lebens- und Genussmittel kosteten ebenfalls um 2,1 Prozent mehr als vor einem Jahr. Dienstleis­tungen waren 1,7 Prozent teurer. Bei dem aktuell starken Anstieg der Verbraucherpreise spielen sogenannte Basis­effekte eine Rolle, aber sie erklären nicht alles. Die von Volkswirten stark beachtete Kernteuerungsrate ohne Energie und Lebensmittel stieg ebenfalls. Sie erhöhte sich von 1,6 Prozent im August auf nun 1,9 Prozent. Die Kerninflation gilt vielen Ökonomen als zuverlässigere Messgröße für die Teuerung, da sie in der Regel weniger stark schwankt“, so skizziert Jürgen Rupp, Teamleiter Wertpapier- und APM-Consulting bei der Raiffeisen Landesbank Vorarlberg, die aktuelle Situation. Und weiter: „Volkswirte erwarten zunächst auch keine Entspannung. Der Verbraucherpreisanstieg wird sich in den kommenden Monaten fortsetzen. Weiten sich die globalen Energieengpässe weiter aus und kommt es aufgrund von einer Lohn-Preis-Spirale zu Zweitrundeneffekten, wird die Inflationsrate 2022 kaum zum EZB-Ziel von zwei Prozent zurückkehren.“ Eine steigende Inflationsrate hat langfristig erhebliche Auswirkungen auf die Vermögen. Von Hyperinflation sind wir mit der jüngsten Teuerung von 3,2 Prozent in Österreich noch meilenweit entfernt. Dennoch sorgen sich Sparer nicht zu Unrecht um ihr Erspartes. Denn, wird das Geld zu einem Zinssatz angelegt der niedriger ist als die aktuelle Inflationsrate, verliert das Ersparte laufend an Kaufkraft. Und das passiert derzeit auf dem Sparbuch. Dort betragen die Zinsen gerade kaum mehr als null Prozent. Zudem werden von der EZB trotz steigender Inflationszahlen keine nennenswerten Zinserhöhungen in den nächsten Jahren erwartet. In Verbindung mit dauerhaft niedrigen Zinsen lässt auch eine moderate Inflation von zwei Prozent die Kaufkraft eines Sparguthabens deutlich schrumpfen. So sind 10.000 Euro auf einem zinslosen Sparbuch nach zehn Jahren zwar immer noch 10.000 Euro, aber sie haben im Vergleich zu heute nur noch die Kaufkraft von rund 8200 Euro.

Ausweg aus dem Dilemma

„Aber“, so der Finanzexperte: „Aus diesem Dilemma gibt es jedoch einen lukrativen Ausweg. Und zwar eine langfris­tige Veranlagung in den globalen Aktienmarkt. Eine Investition in den MSCI World Aktienindex brachte nach Berücksichtigung der Inflation in den letzten 20 Jahren eine jährliche Rendite von rund fünf Prozent. Somit bietet ein gut diversifizierter globaler Aktienfonds eine ausgezeichnete Möglichkeit, die Inflation dauerhaft zu schlagen. Denn auch bei einer stärker steigenden Inflation schaffen es viele Konzerne ihre Gewinne trotz höherer Inputkosten zu steigern.“ Am besten sind Unternehmen mit führender Wettbewerbsposition, starken Marken, die dadurch über Preissetzungsmacht verfügen. Solche Konzerne können höhere Kosten im Einkauf oder in der Produktion in Form von Preiserhöhungen an ihre Kunden weitergeben. Steigen die Umsätze der Unternehmen stärker als die Inputkosten, wird sich der Anstieg der Gewinnmargen in höheren Gewinnen niederschlagen. Höhere Gewinne der Unternehmen machen sich wiederum in steigenden Aktienkursen bemerkbar. Da Branchen unterschiedlich von der Inflation beeinflusst werden, ist es gerade in Phasen von überdurchschnittlicher Inflation wichtig, auf die Branchengewichtung zu achten. Daher ist es speziell in dieser Phase hilfreich auf ein aktives Asset Management zu setzen. Wer heute langfristig Vermögen aufbauen will, kommt an Aktien nicht vorbei.

Es gibt gewisse Risiken