Nachbarschaftsduell sorgt für viel Zündstoff

Im brisanten Lokalderby treffen SK Meiningen und BW Feldkirch aufeinander.

MEININGEN. Seit dem 8. Oktober 2022, das sind achtzehn Meisterschaftsspiele in Folge ist der Vorarlbergligaklub SK CHT Austria Meiningen ohne Sieg. Der amtierende Landesliga Champion und Liganeuling Sparkasse FC BW Feldkirch hat saisonübergreifend die letzten acht Meisterschaftsspiele nicht mehr verloren. Das sind die Fakten vor dem großen, emotionsgeladenen und vor allem brisanten Nachbarschaftsduell von Meiningen und Feldkirch am Samstag, 19. August um 17 Uhr am Sportplatz Meiningen. Allerdings spricht die Bilanz der direkten Aufeinandertreffen eine deutlich andere Sprache. In den letzten Lokalderbys gewann Meiningen gegen die Montfortstädter dreimal und fünfmal gab es eine gerechte Punkteteilung. Die Blau-Weißen aus Feldkirch warten nunmehr schon zwölf Jahre auf einen Derbyerfolg gegen Meiningen. Für beide Traditionsklubs steht der Klassenerhalt in der Vorarlbergliga ganz klar im Mittelpunkt. Meiningen hat sich mit Oldie Samir Karahasanovic, Jaden Maksen, Milan Rakic, Arman Alibegovic, Marko Maric-Pranjic, Janik Bechter und Furkan Yildiz mehr Qualität ins Aufgebot geholt. Seit fast drei Jahrzehnte nimmt Langzeitcoach Enes Cavkic auf der Betreuerbank in Meiningen Platz. Feldkirch mit Neotrainer Oliver Schnellrieder musste nach kurzer Testphase auch viele neue Spieler in die Mannschaft integrieren. Mit David Schnellrieder, Yavuz Bal, Raphael Martin, Matija Milosavljevic und Abbas Naso sind einige Neuverpflichtungen in der Vergangenheit schon für Regionalligaklubs im Einsatz gewesen. Auch die jungen Talente wie Cem Köken oder Niels Kaiser sowie die Eigenbauspieler sollen vermehrt Spielpraxis bekommen. Für Spannung im Nachbarschaftsduell von Meiningen und Feldkirch ist auf alle Fälle gesorgt.VN-TK